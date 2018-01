Le menu du jour de - Philippe Urraca - 06/01/18

Chaque samedi, un grand chef propose un entrée, un plat et un dessert. A vos tabliers !

Le menu gourmand de Philippe Urraca

La Brioche feuilletée

Ingrédients :

- Farine

- Sucre

- Sel

- Levure fraîche

- Œufs

- Beurre

Il faut réaliser la pâte la veille…

Commencez par mélanger sel, farine et sucre. Ajoutez la levure, sans que le sucre ni le sel ne la touchent… Une fois fait rajoutez les œufs et pétrissez pendant 20 minutes. Conservez-la au frais.

Le lendemain, formez un pâton carré. Faites la même chose avec le beurre. Placez le beurre au milieu… rabattez les côtés de la pâte sur le beurre… et abaissez la pâte avec le rouleau à pâtisserie. Allongez la pâte, pliez les extrémités vers le centre. Abaissez de nouveau la pâte… et recommencez une fois.

Laissez reposer au frais 30 minutes.

Façonnez ensuite votre brioche. Faites-la pousser à 26 degrés. Dorez-la avec un œuf et du sel… ajoutez des grains de sucre, et placez-la au four à 180 degrés pendant 50 minutes.

Le Moelleux au chocolat

Ingrédients :

- Œufs

- Sel

- Sucre

- Beurre

- Farine

Commencez par fouetter les jaunes d’œufs avec le sel et le sucre. Le mélange doit blanchir. Ajoutez la farine.

Dans un autre saladier, montez en neige les blancs d’œufs avec du sucre (moitié au départ et le reste quand il sont montés en neige). Le mélange doit être bien ferme.

Versez la pâte sur les blancs montés…

Faites fondre le chocolat et le beurre dans une casserole. Incorporez ce mélange dans la pâte… et de la mettre ensuite dans un moule fariné et beurré.

Placez le gâteau au four 40 minutes à 180 degrés.

Les Profiteroles

Ingrédients :

- Beurre

- Lait

- Eau

- Farine

- Œufs

- Pointe de sel

On commence par réalise une pâte à choux. L’astuce est d’ajouter un peu de lait pour qu’elle ait du goût et reste moelleuse. Une fois pochée, on y dépose dessus un craquelin (beurre, sucre, farine)… et on cuit le tout ensemble ! Ajoutez-y des fruits de saison, des sorbets ou de la crème chantilly… comme vous le souhaitez !