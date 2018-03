SFR Sport change de nom.

Chaque matin, Soizic Boisard fait le bilan des différentes audiences télé de la veille et revient sur l'actualité médiatique.

On commence avec un petit nouveau.

Le voici, fraîchement arrivé dans vos kiosques ce matin, le premier numéro de Vraiment, un nouvel hebdomadaire généraliste qui se veut "vraiment sérieux vraiment curieux" c'est son slogan. Vraiment ce sera donc chaque mercredi pour 4,50 euros. En Une cette semaine "les américains accros aux tests ADN" et un dossier sur "Whatsapp, l'application qui réinvente les liens familiaux".

Whatsapp justement, qui se joint à la fronde anti Facebook.

Plus qu'une fronde un appel au boycott, alors que Facebook vous le savez est en plein "scandale des données" qui implique la société d'analyse Cambridge Analytica (proche de Donald Trump). Elle aurait utilisé les données de millions d'utilisateurs de Facebook sans leur consentement. L'action Facebook a plongé en bourse, et de nombreux internautes américains appellent au boycott via le hashtag #DeleteFacebook "effacez Facebook".

Parmi eux, le fondateur de Whatsapp.

Brian Acton. Sur Twitter il écrit "Il est temps. #DeleteFacebook". Acton devenu très riche grâce au rachat de WhatsApp par Facebook en 2014 pour 19 milliards de dollars quand même.

Ce mardi, il y avait un fête non officielle de tous les anciens de Canal+ (avec un casting assez impressionnant). Pierre Lescure, l’ancien président, a pris la parole, et a mis un tacle à Facebook. Il a précisé que sous sa présidence : "jamais le fichier client de Canal+ n’avait été vendu, ni ses données exploitées".

Sans transition, des nouvelles d'Ebdo.

Ebdo dans la tourmente et beaucoup de rumeurs ont circulé hier, certains n'hésitant pas à annoncer le dépôt de bilan du journal. Une certitude, la réunion prévue ce mardi à 17 heures avec l'ensemble des salariés a été annulée, elle est repoussée à cet après-midi ou demain jeudi. Dans un mail interne, Laurent Beccaria, le co-fondateur d'Ebdo explique "il y a trop d'incertitudes juridiques à ce stade". En graves difficultés financières, le journal "se laisse du temps". Selon nos informations rien n'est décidé.

SFR Sport change de nom.

Les chaînes SFR Sports s'appelleront RMC Sport dès le mois d'août. L'offre sera accessible pour cinq euros par mois pour les abonnés SFR et 15 euros pour les autres, avec à la clé la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Logique, le groupe SFR-Altice en a acheté les droits pour les trois prochaines années mais pourrait revendre certains matches à d'autres chaînes. On pense évidemment à TF1 ou M6, c'est ce qu'a précisé le président Alain Weill ce mardi mais la question n'est pas encore tranchée.

On termine avec le son du jour.

L'affaire Sarkozy à la Une de tous les journaux. L'ancien président de retour en garde à vue ce mercredi. Chez les Républicains l'affaire embarrasse. C'est une ex-ministre sarkozyste, Nadine Morano, très remontée qui a réagi en direct sur Cnews.