Chaque matin, Soizic Boisard fait le bilan des différentes audiences télé de la veille et revient sur l'actualité médiatique.

Un chiffre qui concerne Internet

Une sorte d’audience Internet.

Ce lundi, c’est 24.500 soit le nombre de tweets échangés avec le mot clé #jesoutienslagrevedescheminots faisant de ce mot clé le plus partagé sur le réseau social.

Un signal de ralliement lancé par les syndicats de cheminots à la veille je le rappelle du premier jour de la grève perlée de la SNCF. Les usagers mécontents, eux, partagent leur point de vue avec le hashtag #sncfgreve.

Après la bataille du rail, la bataille de la com’, celle de Facebook.

Le réseau social tente par tous les moyens de rétablir son image après le scandale Cambridge Analytica, les données personnelles de 50 millions d’utilisateurs ont été siphonnées, et même utilisées pour peser dans l’élection américaine.

Sur le front de la com’, le boss Mark Zuckerberg s’est platement excusé sur CNN, s’est acheté des pages entières de pub dans les journaux américains.

Mais Facebook ne s’était pas encore adressé aux utilisateurs français.

C’est chose faite depuis ce dimanche. Interview de Laurent Solly, vice-président Europe du Sud de Facebook dans les colonnes du Journal du Dimanche.

Une leçon de com’, si vous répétez quelque chose, ça deviendra vrai "chez Facebook, martèle Laurent Solly, il la protection est au cœur de tout". Il annonce quelques mesures concrètes comme la fermeture automatique de toute appli non utilisée pendant trois mois consécutifs. Il annonce aussi que tous les utilisateurs impactés par l’affaire Cambridge Analytica seront prévenus. Quand et comment ? On ne le sait pas encore.

Hommage au comédien Christophe Salengro.

Celui qui incarnait, enfin qui était le président de la présipauté est mort vendredi à l’âge de 64 ans.

Il était hospitalisé depuis deux ans, mais les équipes de Groland avaient pudiquement caché la situation en le faisant apparaître dans l’émission grâce à des images d’archives. Village médias a voulu prendre des nouvelles de Christian Borde alias Jules Edouard Moustic : "on passe par des moments de tristesse mais aussi d’euphorie parce qu’on se rappelle nos bêtises et tout ça quoi…. Évidemment il nous a fait un truc à la grolandaise, le 1e avril". Christophe Salengro avait intégré Groland un peu par hasard, en 1992, parce que c’était un copain de Benoît Delépine alias Michael Kael. Mais tout de suite, Moustic a su qu’il serait idéal pour incarner le Président.

On continue le journal avec deux sons du jour.

D’abord samedi soir sur France 2. Que se passe-t-il quand une tigresse se transforme en chaton ? Réponse dans On n’est pas couché. Christine Angot était comme transformée, elle a adoré le livre de Jean-Michel Apathie.

Vous l’imaginez Jean-Michel Aphatie était dans ses petits souliers, ça ne s’entend pas mais à l’image il avait presque les larmes aux yeux.

Deuxième son du jour, il concerne un autre Jean Michel.

Jean-Michel Larqué a annoncé qu’il arrête bientôt sa carrière, c’était vendredi sur RMC Sport.

Le meilleur reste à venir dans les kiosques également.

Avec une nouveauté. Miaou, la revue pour ronronner de bonheur dit le slogan. 170 pages entièrement consacrées à nos amis les chats pour 9,99 euros avec de belles photos, et un niveau de précision inégalé sur l’info féline. On y apprend entre autres que 80% des chats blancs aux yeux bleus sont sourds ou que c’est un chat australien nommé Voodoo qui détient le record de chute sain et sauf d’un immeuble. Il est tombé du 34e étage.