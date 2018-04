France Télé en passe de faire grève.

Chaque matin, Soizic Boisard fait le bilan des différentes audiences télé de la veille et revient sur l'actualité médiatique.

Après les audiences, un chiffre, le chiffre tech internet.

Ce mardi, c’est 20.876.000 millions soit le nombre d’abonnés au compte Twitter d’Elon Musk, le patron de Tesla et Space X. C’est dire à quel point c’est un personnage médiatique, une icone de la Silicon Valley.

Il twitte énormément d’ailleurs.

Et il vient d’inventer, pour son plus grand malheur, le poisson d’avril performatif.

Un enoncé performatif, c’est quand vous dites quelque chose et que ça devient vrai.

Dimanche 1e avril, Musk était en grande forme. Il a posté une photo de lui affalé sur une des ses voitures Tesla, évanoui dit la légende de la photo, et il brandit un panneau banqueroute. Dans un autre tweet, il a parlé de la faillite " totale et complète de Tesla".

C’est ça qui est en train de devenir vrai, la banqueroute ?

Pas encore tout à fait mais presque car les marchés financiers, eux n’ont aucun humour. Ce lundi, à la reprise de la bourse de New York, le titre Tesla a chuté de 7,7 %. Quand on est capitalisé à hauteur de plus de 42 milliards ça fait très mal. Les spécialistes parlent d’un des poissons d’avril les plus chers de l’histoire.

On reste dans la Silicon Valley, avec un nouveau scandale de fuite de données personnelles.

Cette fois, il ne s’agit plus de Facebook mais de Grindr, nouveau scandale révélé ce lundi par le site Buzzfeed et qui est repris partout aux États-Unis.

Grinder, c’est quoi ? C’est une appli de rencontre destiné aux personnes homosexuelles, 3,6 millions d’usagers quotidiens.

Problème : un peu comme facebook, l’appli a communiqué les données de ses utilisateurs à des entreprises tierces. Problème numéro 2 : de quoi parle-t-on ? De données très sensibles comme la localisation des utilisateurs ou plus grave encore leur statut HIV car quand on s’inscrit sur l’appli on peut indiquer si l’on est séropositif.

Aux États-Unis, l’affaire est en train de prendre une ampleur énorme, les associations LGBT sont vent debout, la classe politique s’empare du sujet.

Quelques brèves sur la télé, en commençant par une petite info programme.

Avec la société de production ADLTV, Laurent Ruquier prépare pour France 2 un mardi cinéma spéciale Claude Lelouch.

France Télé en passe de faire grève.

Après les trains, les avions et les universités, préparez-vous à la grève de la télé de publique : le préavis de grève est maintenu demain à France Télévisions suite au licenciement de Jean Marc Pitte, un journaliste de France 3 Normandie.

Des nouvelles d’Olivier Chiabodo.

Ce mardi, le Parisien a eu accès au PV d’audition de l’ancien animateur d’Intervilles. Olivier Chiabodo a porté plainte contre X en septembre dernier. Il dit avoir été victime de harcèlement moral au cours de sa carrière sur TF1. Il a notamment affirmé aux enquêteurs avoir été menacé par le producteur Gérard Louvin, "les camions roulent vite, fais attention avec ton scooter". Dans cette affaire plusieurs cadres de TF1 ont été entendu poursuit le Parisien.

L’info du jour concerne le Burger Quizz.

Le jeu légendaire de Canal+ revient sur TMC. Les tournages viennent juste de commencer, la production a signé pour 40 émissions présentées comme il se doit par Alain Chabat. Le plan com’ va être acté tout prochainement par la chaîne, tout comme le calendrier de diffusion, mais on a du nouveau.

Vous vous souvenez peut-être du principe du jeu ?

Les candidats sont divisés en deux équipes, l’équipe ketchup et l’équipe mayo.

Ils gagnent des miams, des points, s’ils répondent bien à des questions plus ou moins absurdes.

Dans cette nouvelle version, il y aura bien sûr des invités qui viendront aider les candidats et même un casting 5 étoiles : Audrey Tautou, Pio Marmaï et Gérard Darmon ont dit oui mais aussi les idoles des jeunes, les rappeurs Big Flo et Oli. Tout ça sera orchestré avec des principes de jeu, les jeunes contre les vieux ou les filles contre les garçons.

La grande inconnue c’est est ce qu’Alain Chabat décidera d’en tourner davantage pour que TMC puisse diffuser des émissions fraîches à la rentrée.