Le journal des sports - Place aux monoplaces !

Le journal des sports présenté par Jérôme Lacroix.

À la Une ce matin : Place aux monoplaces !

Top départ dans quelques heures d'une nouvelle saison de championnat du monde de Formule 1. Première destination : Melbourne pour le Grand Prix d'Australie. Ouverture au public aujourd'hui mais premiers essais libres, la nuit prochaine. Les enjeux : qui pour succéder au Britannique Lewis Hamilton sur Mercedes ? L'Allemand Sebastian Vettel sur Ferrari pourrait être le mieux armé. Côté Français, ils seront trois sur la grille de départ : Romain Grosjean et les deux jeunes Normands Esteban Ocon 21 ans et Pierre Gasly 22 ans. Mais à quand un Français vainqueur d'un Grand Prix ? Le dernier en date, c'est Olivier Panis, Monaco, en 1996. Il faudra un alignement des planètes pour connaître le succès cette année.

Avec trois pilotes, la France est la nation la plus représentée cette saison. Une année marquée par le retour dans le pays d'une étape de championnat du monde, le Grand Prix du Castellet qui aura lieu le 24 juin. En attendant, le Grand Prix d'Australie c'est dimanche, départ à 7h10 heure française.

Le mot "sport" du jour ?

"Eliminés", "On est déjà éliminés". Parole fataliste de Jean-Louis Saez, l'entraîneur des footballeuses de Montpellier, battues hier soir 2-0 à domicile en Ligue des champions. Les Londoniennes de Chelsea s'imposent en quarts de finale aller. Ce sera dur mais il reste un match retour, mercredi prochain. Les Lyonnaises, doubles tenantes du titre, jouent aujourd'hui contre Barcelone.

Le tennis à Miami, Masters 1000.

Herbert, Chardy et Paire qualifiés cette nuit pour le deuxième tour, comme Cornet et Dodin côté dames. À noter l'élimination de Serena Williams, dès le premier tour. L'américaine de retour après plus d'un an d'absence (elle a donné naissance à une fille) a été battue par la Japonaise Osaka, tout juste sacrée à Indian Wells.