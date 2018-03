Le journal des sports - Échauffourée entre Lyon et Marseille en fin de match

Le journal des sports présenté par Jérôme Lacroix.

À la Une ce matin : ciel orageux à Marseille.

Chaud, l'Olympico ! Échauffourée ce dimanche soir au coup de sifflet final entre les deux "Olympique", Marseille et Lyon, en Ligue 1 de football. Victoire lyonnaise 3-2 au Vélodrome après un haletant chassé - croisé au tableau d'affichage. Au moment du retour au vestaires, le geste provocateur, semble-t-il, de Marcelo, défenseur brésilien de Lyon qui retire son maillot et le déploie au vent sous le nez des Marseillais. Certains joueurs provençaux dégoupillent. Il faut dire que l'ambiance avait été rendue volcanique quelques minutes plus tôt quand un attaquant de l'OM qui partait au but adverse est signalé hors-jeu. Erreur d'arbitrage fulmine l'entraîneur marseillais Rudi Garcia.

Les délégués de la Ligue de foot présents ce dimanche soir au Vélodrome ont demandé que les images de l'échauffourée leur soient transmises, peut-être pour saisir les instances disciplinaires.

Au-delà de cet épisode, la victoire de Lyon à Marseille relance la course à la prochaine Ligue des champions. ?

Les Lyonnais restent quatrièmes et les Marseillais troisièmes mais, désormais, seuls deux points au lieu de cinq séparent les deux équipes à huit journées de la fin du championnat. Le PSG reste largement premier avec 17 points d'avance sur Monaco après une victoire 2-1 à Nice. Par ailleurs : Metz-Nantes, un partout et Saint-Etienne-Guingamp, 2-0.

Le mot "sport" du jour ?

"Campeon", "Champion", ce que chante le tennisman Argentin, vous l'entendez, Juan Martin del Potro. Là on est dans le vestiaire, après le match qu'il a disputé cette nuit, finale du relevé tournoi d'Indian Wells aux États-Unis. Aux anges avec ses entraîneurs parce qu'il vient de remporter la finale en battant Roger Federer : 6-4 ; 6-7 ; 7-6. Un exploit parce que le Suisse numéro 1 mondial, avait tout gagné pour l'heure cette saison avec 17 victoires d'affilée. Il a perdu cette nuit après avoir pourtant bénéficié de trois balles de match.

Le rugby et le coup de force des Toulousains.

Victorieux ce dimanche à domicile des leaders montpelliérains, 22-14, lors de la 21e journée de Top 14. Voilà les Rouge et Noir haut-garonnais troisièmes ce matin.

Des médailles, à en déformer leurs poches.

Les athlètes paralympiques bientôt de retour de PyeongChang avec 20 médailles, contre 12 il y a quatre ans à Sotchi, un record largement battu avec 20 médailles, dont sept en or. Quatre titres pour la skieuse Marie Bochet, le dernier en date ce dimanche sur le slalom catégorie debout.