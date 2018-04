Le grand rendez-vous - Julien Dray - 01/04/18

Le Grand Rendez-vous, c’est l’émission politique d’Europe 1. En partenariat avec Cnews et Les Echos, une heure d’interview sans concession pour : obtenir de l’information, décrypter les discours, comprendre les actes et les projets. En 2017, le monde politique français a explosé pour donner naissance à un paysage totalement nouveau. Les acteurs de ce nouveau monde seront nos invités : gouvernement, oppositions (au pluriel), ils auront tous la parole, ils devront tous répondre et expliquer.

Notre invité : Julien Dray, conseiller régional PS d'Île-de-France