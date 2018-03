Faut-il punir les chômeurs qui ne cherchent pas d’emploi ?

Le gouvernement souhaite durcir les sanctions contre les chômeurs qui ne cherchent pas d'emploi. Selon la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, un chômeur sur trois aurait abandonné ou ne cherche pas du tout.

Invité(s) : Raymond Soubie, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, membre du Conseil économique, social et environnemental, et Cécile Hautefeuille, journaliste et auteur de "La Machine infernale. Racontez-moi Pôle Emploi"