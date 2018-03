Facebook peut-il mourir ?

Le scandale Cambridge Analytica fragilise le réseau social, critiqué par des utilisateurs qui sont de plus en plus nombreux à vouloir supprimer leur compte Facebook. La santé du géant du numérique est-elle menacée ?

Invité(s) : Nicolas Arpagian, spécialiste en cybersécurité, directeur scientifique de l'INHESJ (Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité et de la Justice) et auteur de "La cybersécurité" chez PUF, Axel de Tarlé, journaliste éco, éditorialiste sur Europe 1 et Grégoire Martinez, spécialiste nouvelles technologies d'Europe 1