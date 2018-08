Le Club de l'été, c'est deux heures de partage autour d'Eva Roque, qui passe en revue l'actualité médiatique, culturelle et régionale en compagnie d'un invité. A ses côtés, les journalistes Lise Pressac et Loïc Ballet, mettent les régions à l'honneur : initiatives locales, traditions, tourisme... Les spécialistes culinaires de la station Olivier Poels et Marion Sauveur, partagent leurs recettes et astuces.

Invitée : Sophia Aram, Humoriste