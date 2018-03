Le groupe Leclerc entre dans la bataille de Paris

Chaque matin, Emmanuel Duteil fait le point sur l'actualité économique.

Ce lundi, on s’intéresse à la bataille de la livraison à domicile de nos courses.

Pour tous les gros distributeurs comme Carrefour, Leclerc ou Monoprix, nous livrer chez nous le plus rapidement possible c'est le nerf de la guerre dans les grandes villes. C'est vrai notamment en Île-de-France où cela coute des fortunes d'installer des hypermarchés. Chacun y va de son modèle. Leclerc part à l'attaque aujourd’hui, le distributeur (jusque-là absent ou quasiment de Paris) lance son service de livraison "Leclerc chez moi" 24h après la commande. Il a ouvert pour cela un gros centre logistique à l'est de Paris, lui-même alimenté par un gros entrepôt dans le Val d'Oise. À disposition 12.000 références, c'est ce que l'on trouve dans un drive. À titre de comparaison, les plus grands hypermarchés peuvent monter jusqu'à 100.000 références. Comme d'habitude, Leclerc joue sur les prix et promet d'avoir des prix inférieurs de 15 à 20%. Parallèlement, il veut ouvrir des drives piétons dans Paris. On commande nos courses et on va les chercher à pied un peu comme dans un relais colis. L'objectif avec cette nouvelle activité serait de réaliser le chiffre d'affaires d'un gros hypermarché, soit environ 170 millions d'euros. C'est ce que Leclerc fait dans son hyper de Bois d'Arcy dans les Yvelines.

Ce n'est pas le seul à le faire.

Tous les grands distributeurs livrent Paris à partir de leurs sites internet. Tout le monde le fait au plus tard le lendemain. Mais là, Leclerc veut attaquer fort sur le prix notamment et se dote vraiment d'un outil logistique très efficace. Monoprix est aussi très présent. Ils ont poussé le concept très loin, y compris en magasins. Chez eux, vous laissez votre caddie sans passer en caisse. Et on vous livre tout. Chez eux, 12% du chiffre d'affaires provient maintenant des courses livrées à domicile soit 50% de plus en un an. Mais à cause de tous ces services, Monoprix est plus cher que la concurrence.

Et tout ça c'est pour tenter de résister à Amazon ?

Effectivement, tout le monde le sait. Amazon qui livre déjà des produits frais veut lancer une offre très offensive pour que l'on puisse faire ses courses chez eux. Ce serait bien sûr un drame pour les acteurs traditionnels notamment dans les grandes villes comme Paris où la clientèle urbaine jeune et plus aisée peut vite basculer. La rumeur c'est que Super U et Amazon discutent. Le géant américain ne veut rien confirmer. Cdiscount a aussi une petite offre en partenariat avec Franprix, c'est le même groupe. Ils sont ensemble chez Casino. Carrefour veut aussi devenir très très fort sur internet. Ils ont un très gros plan de développement. Quand on voit le rouleau compresseur que peut représenter Amazon on se dit que c'est vital pour eux.