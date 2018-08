À la Une : la canicule et les conditions de vie extrêmes des migrants dans les rues de Paris

Chaque jour, Alice Darfeuille scrute la presse papier et décrypte l'actualité.

Il n’y aura finalement pas de tournée d’hommage à Johnny Hallyday avec ses anciens musiciens.

Non on peut considérer que c’est mal engagé. Cette tournée hommage ne m’intéresse pas. C’est la réponse ce matin du manageur de Johnny Halliday à Freddy Scheen producteur à l’origine de ce projet dévoilé dans le Parisien. "Je les aurai rencontrés s’ils ne l’avait pas médiatisé mais là je vais leur dire non" explique Sébastien Farran. Voilà qui est clair ; Freddy Scheen veut désormais solliciter Laëtitia, pas sûr que cela soit plus efficace.

La canicule et les conditions de vie extrêmes des migrants dans les rues de Paris.

Le scandale de la Porte de la Chapelle, c'est à la une d’Explicite. La journaliste du site d’information Nassrine Radouaia et la photographe Anne Ravanello sont allées à la rencontre des 700 réfugiés sur place, en attente de papiers ou de leur statut de réfugiés et ils ne sont pas seuls : "Ces dernières semaines, nous informe la journaliste, les toxicomanes se mêlent aux migrants. Une cohabitation forcée suite à la fermeture d’un centre qui accueillait les consommateurs. Cela crée des tensions que les habitants du quartier n'arrivent plus à gérer". Ces migrants vivent dans des conditions indignes, on le sait. Mais plusieurs choses sont frappantes à travers ce reportage en plein cœur du 18e arrondissement de la capitale :

La première c’est qu’en pleine canicule, l’eau manque. "Seuls deux tuyaux ont été branchés sur le réseau d'eau municipal avec deux bacs pour près de 700 personnes".

Deuxième chose flagrante dans ce papier, pas de témoignage ou même d’incarnation de l’État ou de la mairie de Paris.

Peut-être parce que comme l’écrit Explicite : "Porte de la Chapelle, il n'y a que les bénévoles pour les écouter. Aucune cellule psychologique n'est prévue. Cela participe évidemment aux tensions entre les gens, constate Philippe. Nous en avons fait la demande à la mairie mais nous n'avons toujours pas de réponse"

Il s’est offert son premier bain de foule ce mardi depuis le début de ses vacances.

Est-ce le vol d’un drone au-dessus du fort de Brégançon qui a poussé Jupiter à sortir de sa tanière ? Mais surtout le Président de la République est-il en danger à Brégançon ? La question est à la Une de Var Matin. Selon le journal, L’affaire est prise très au sérieux, une enquête a été ouverte, car tout vol de ce type est interdit dans un rayon de trois kilomètres autour de la résidence présidentielle.

Où est le drone en question ?

Il a été neutralisé. Ses ondes ont été brouillés ce qui a entrainé sa chute. Et comme nous l'indique le journal qui a eu le plus grand mal à obtenir des informations, des recherches ont commencé en mer pour récupérer le drone. Il serait à 200 mètres du fort où il y a peu près 30 mètres de fond. Quant à celui qui se cache derrière ce joujou, il risque jusqu’à un an de prison et 75.000 euros d’amende. C’est la loi.

Voici la dernière trouvaille des cigarettiers pour nous enfumer.

L’Express y consacre tout un dossier dans son dernier numéro. Emmanuel Botta raconte : pour nous détourner de la cigarette mais surtout faire face à la chute mondial de la vente du tabac, les géants de ce marché misent à présent sur le tabac chauffé. Alors qu’est-ce c’est ? "Une sorte de stylo au design épuré". À l’intérieur : une lame qui chauffe, sans la brûler. La recharge composée de tabac compressé pour inhaler l’arôme uniquement sous forme de vapeur de tabac. 90% de produits toxiques en moins, selon un responsable de Philippe Moris qui témoigne et parle "d’une révolution technologique et sanitaire". Le problème c’est que les médecins doutent sérieusement de la moindre nocivité de cette technologie et le comble c’est qu’elle n’a rien de nouveau. L’Express nous rapporte en effet que le tabac chauffé existe depuis 1998 et, qu’à l’époque, les deux premiers modèles avaient fait un four, échec total en raison notamment du goût désagréable. Sauf que voyant le succès actuel de la cigarette électronique, les professionnels ont décidé de ressortir des cartons le tabac chauffé, d’autant qu’il est plus cher. Pour en fait, le faire passer pour un produit révolutionnaire après comme le note le journaliste "un bon coup de ripolinage marketing".

Beaucoup de journaux parlent aussi ce matin de l’un des plus grands tabous du continent sud-américain : Le droit à l’avortement.

Alors qu’en Argentine le Sénat doit se prononcer aujourd’hui sur un projet de loi pour un avortement légal et gratuit. Actuellement il n’est autorisé qu’en cas de viol ou de mise en danger de la mère. L’Argentine suspendue au feu vert du Sénat, titre Libération. Mathilde Guillaume, la correspondante à Buenos Aires, nous décrit notamment la bataille qui s’est jouée sur les réseaux sociaux avec l’apparition de ce hashtag. "YOaborté : j’ai avorté" qui en quelques heures dimanche soir à rassemblé près de 80.000 tweets, la plupart sont des témoignages de femmes qui ont dû avorter clandestinement. Dans le Figaro, Patrick Bèle explique qu’après le vote favorable des députés, celui du Sénat semble plutôt pencher vers un rejet mais ajoute que sur les 72 sénateurs, cinq semblent encore indécis. Le sujet est également à la Une de la Croix, le quotidien nous détaille les arguments des deux camps ainsi que la position du gouvernement argentin.

De quel côté penche-t-il ?

Le président est opposé à l’IVG mais il était pour ce débat. Quant à sa vice-présidente, explique la Croix, elle est résolument hostile à la légalisation mais elle propose que les enfants non désirés soient confiés en adoption.

Lui aussi aurait mieux fait de se taire.

C’est Libération qui nous comte ce matin l’histoire assez cocasse, mieux vaut en rire, de ce prestataire des Gay Games, rendez-vous sportif de la diversité censé lutter contre les discriminations et qui se tiennent actuellement à Paris. Ce prestataire, donc, a vu ses commandes annulées à la dernière minute. Non pas que ses boissons n’étaient pas fraîches mais le problème c’est que ce patron d’entreprise a décidé de reverser tous les bénéfices de cette transaction à la Manif pour tous et qu’en plus il s’en est vanté sur Twitter : "Merci au lobby LGBT pour sa générosité pour de si belles causes". Voilà ce qu’il a écrit. Le tweet a été supprimé mais il était trop tard.