La France bouge - Le travail se transforme

A 13h, Raphaëlle Duchemin et la rédaction d’Europe 1 font le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Coach du jour :

Jean-François Rial, Président de Voyageurs du Monde

Sujet du jour : Le travail se transforme

Clément Alteresco, cofondateur de Bureaux A Partager et de Morning Coworking Clément Roucher, directeur associé de Greenworking (cabinet spécialisé dans le télétravail) Olivier Sâles, cofondateur de Jeportemonbébé (a mis en place la semaine de 4 jours un trimestre par an pour ses salariés)

Ça va bien pour eux Coopérative Le Guérandais :

Ronan Loison, directeur général de la coopérative

La Solution

Beautigloo (Coffret Beauté Réfrigéré) : Clara Lizier, co-fondatrice