La France bouge - Journée mondiale de la vue, les français en pointe dans le secteur de l’optique

A 13h, Raphaëlle Duchemin et la rédaction d’Europe 1 font le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Coach du jour : Sylvain Lambert, Associé au cabinet de conseil PWC, le cabinet de conseil fondateur du Mouvement Let’s Go France Sujet du jour : Journée mondiale de la vue / Les français en pointe dans le secteur de l’optique

Invités :



- Alexandre Montague, directeur général d’Essilor France - Matthieu Lafont, lunetier, PDG de Lafont, travaille avec la plus grosse manufacture jurassienne Thierry SA - Philippe Peyrard, fondateur d’Ellcie Healthy (lunettes dotées d’intelligence artificielle) Ça va bien pour eux

- Olivier Sillon, président de Lampes Berger Paris La Solution / En partenariat avec la France des Solutions

- Xavier Bertrand, président d'En route pour l’emploi (dispositif lancé par la région Hauts-de-France)