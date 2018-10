La France bouge - Ces entreprises française qui équipent les astronautes

A 13h, Raphaëlle Duchemin et la rédaction d’Europe 1 font le tour de France des initiatives positives et novatrices. Travail, éducation, santé… ils œuvrent aux quatre coins du pays pour faire bouger les lignes et casser les codes : qui sont ces citoyens, ces entreprises, ces collectivités qui s’engagent et inventent le monde de demain ? Des portraits et des témoignages inspirants.

Ces entreprises française qui équipent les astronautes

Quentin Vicas, chef de projet du programme "space event meals" chez Ducasse Conseille Octave de Gaulle, designer d’objets spatiaux, fondateur de l’agence Spade. A notamment conçu une bouteille de champagne pour l’espace Franck Poirrier, PDG de Sodern (fabrique de l’équipement spatial, en particulier des viseurs d’étoiles)