Parfum : une solution pour faire durer les crèmes, les shampoings et les savons

Anicet Mbida nous offre chaque matin ce qui se fait de mieux en matière d'innovation.

Une innovation qui devrait intéresser ceux qui sont sous la douche en ce moment. On a trouvé une solution pour faire durer le parfum des crèmes, des shampoings et des savons.

C’est vrai qu’aujourd’hui, ils ne durent pas très longtemps. On sort de la salle de bain, on sent le propre, on sent bon parce qu’on a un super gel douche. Mais en arrivant au bureau, parfois ça ne sent déjà plus rien. Du coup, on est obligé de mettre du parfum pour avoir une odeur qui tient un peu plus longtemps.

Imaginez maintenant que le parfum de sa crème ou de son gel douche puisse durer toute la journée. On n’aurait plus besoin de se parfumer ! C’est ce qu’ont réussi à faire des chercheurs de l’université du Delaware aux États-Unis. Ils ont trouvé une technique pour faire durer les parfums des crèmes et des savons aussi longtemps (si ce n’est plus) que celui d’une l’eau de toilette.

Ça devrait intéresser les parfumeurs. Notamment, ceux qui vendent des crèmes et des gels douche ?

Ce n’est pas sûr. Il est vrai que beaucoup vendent déjà des crèmes parfumées. Mais ce n’est pas pour remplacer leur parfum vedette, c’est avant tout pour le faire durer plus longtemps. Il faut savoir qu’un parfum s’évapore plus vite sur une peau sèche que sur une peau bien hydratée. Donc ils recommandent de mettre d’abord la crème puis le parfum pour profiter de l’odeur plus longtemps.

Mais si la crème ou le gel douche fait déjà le travail, ils vendront moins de bouteilles de parfum très chères.

Donc vous imaginez la fin des parfums classiques, tous remplacés par des gels douche, des shampoings ou des savons ?

Non, parce que leur technique pourrait aussi s’appliquer aux parfums classiques.

En fait, ils ont découvert toute une série de polymères qui fixent beaucoup mieux le parfum à la peau et qui ralentissent l’évaporation. Donc avec leur technologie, une eau de toilette pourrait durer aussi longtemps qu’une eau de parfum ; et une eau de parfum aussi longtemps que l’extrait…

Cela évitera peut-être à certains d’en mettre une tonne.