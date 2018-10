Anicet Mbida nous offre chaque matin ce qui se fait de mieux en matière d'innovation.

La dernière tendance en matière de téléphones portables : la multiplication des appareils photos. Il y en a parfois jusqu’à cinq désormais.

Les téléphones portables copieraient les rasoirs. En ce moment, c’est à celui qui aura le plus d’appareils photos à l’avant et à l’arrière ?

Il n’y a qu’à voir le dernier Samsung : quatre appareils photos à l’arrière.

Le dernier LG : cinq au total, trois derrière et deux devant. Bientôt, c’est Nokia qui devrait arriver avec carrément sept appareils photos, cinq derrière et deux devant.

Alors qu’aujourd’hui sur nos téléphones, en général, on n’en a que deux : un devant pour les selfies et un derrière : l’appareil normal… (voire deux sur les hauts de gamme pour faire des effets de flou sur les portraits).

Mais à quoi ça sert d’avoir autant d’appareils photo ?

C’est pour remplacer le zoom que l’on avait sur les appareils photo traditionnels. On pouvait dézoomer et avoir un grand angle pour prendre des paysages par exemple et on pouvait zoomer sur un visage pour faire un portrait ou pour prendre un gros plan.

Comme ce n’est pas possible sur un appareil photo (c’est trop petit, trop plat… Eh bien on met plusieurs objectifs avec ce qu’on appelle des focales différentes.

Est-ce que ça peut aussi améliorer la qualité ?

C’est ce que veut faire Nokia : prendre plein de photos avec des objectifs différents, ensuite, les combiner pour avoir une photo beaucoup plus détaillée que si on utilisait un objectif unique tout simple.