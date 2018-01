CES de Las Vegas : enfin du changement sur nos téléviseurs !

Anicet Mbida nous offre chaque matin ce qui se fait de mieux en matière d'innovation.

Il faut s’attendre à de nombreux changements sur nos téléviseurs cette année.

On devrait voir, par exemple, des modèles qui se déroulent comme un store ou que l’on télécommande par la voix.

Enfin du changement sur les téléviseurs !

Toute cette semaine, c’est le CES de Las Vegas, le plus grand salon des gadgets électroniques. À chaque fois que j’y vais, on me présente des télés toujours plus grandes, toujours plus fines et toujours plus haute définition. Mais pour une fois, on annonce enfin des téléviseurs totalement différents.

Exemple avec cette télé qui s’enroule sur elle-même. Elle a été présentée par LG. C’est une grande télé, un mètre soixante de diagonale (65 pouces). Mais quand on l’éteint, elle s’enroule complètement dans sa base et disparaît dans un long boîtier rectangulaire (encore une fois, c’est une vraie télé. Pas un écran avec un projecteur). L’intérêt ? C’est de ne plus avoir cet immense rectangle noir qui prend toute la place au milieu de son salon et qui finit par gâcher la déco intérieure.

C’est techniquement très compliqué de faire un téléviseur souple capable de s’enrouler. Donc ce sera certainement très cher, car ils n’ont même pas donné de prix.

Une autre nouveauté cette année, la télécommande par la voix ?

Oui, on va pouvoir parler à sa télé, lui demander de changer de chaîne, de baisser le son, etc. C’est l’autre tendance de cette année : l’intégration des assistants vocaux comme ceux que l’on a sur les téléphones (les fameux Google Assistant, Alexa ou Cortana).

Donc non seulement on pourra commander la télévision à la voix, mais on pourra aussi lui demander le temps qu’il fait, programmer une alarme, demander de jouer de la musique, exactement comme avec son téléphone.

On imagine déjà la cacophonie dans le salon : "met les infos", "non, met un dessin animé", "non, un film". Heureusement, ils ont conservé la télécommande. Et c’est elle qui restera prioritaire.

On imagine que les téléviseurs continuent à battre des records sur la taille ?

Oui, évidemment. Chez Samsung, par exemple, on a présenté une télé de 146 pouces, presque quatre mètres de diagonale. Vous savez comment ils l’ont appelée ? Le mur parce qu’elle prend un mur entier.

Et comme toujours, les télés sont de plus en plus haute définition. On connaissait la HD. L’année dernière, on est passé à l’ultra haute définition (la 4K). Cette année, c’est la 8K, deux fois plus haute résolution que l’ultra haute définition. Même si cela ne sert à rien, puisqu’il n’y aura aucun contenu dans ce format avant des années.