Chaque matin, Nicolas Barré fait le point sur une question d'actualité économique.

C’est l’escalade dans la guerre commerciale entre l’Amérique de Trump et la Chine. La Maison Blanche durcit son arsenal anti-chinois.

Les taxes sur l’acier ne suffisaient pas à Donald Trump. Il a décidé d’imposer des droits de douanes sur des dizaines de milliards de dollars d’importations de produits "made in China". Et ce n’est pas tout : les États-Unis vont frapper les citoyens chinois en limitant les visas aux étudiants, aux chercheurs et aux cadres d’entreprises chinoises qui se rendent aux États-Unis. Trump reproche à la Chine de forcer les entreprises américaines qui s’y installent à transférer leur technologie. C’est pour cela qu’il frappe fort.

Et qu’il prend le risque de représailles encore plus fortes ?

Oui car la Chine détient l’arme nucléaire économique. Elle possède 20% de la dette américaine détenue hors des États-Unis. C’est le premier créancier de Washington avec le Japon. Xi Jinping est le banquier de Trump. Ce dernier vraiment se fâcher durablement avec lui ? Non, ou alors il le paiera très cher. Sous forme de hausse des taux d’intérêt. Alors même qu’il a besoin d’emprunter des centaines de milliards de dollars pour financer son programme de grands travaux et de baisse d’impôts. En franchissant un nouveau cran dans la guerre commerciale avec la Chine, Trump fait prendre un risque gigantesque à la première économie mondiale, et par conséquent à la stabilité économique de la planète.