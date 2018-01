Grande-Bretagne : les dépenses de consommation des ménages ont baissé en 2017

Chaque matin, Daniel Fortin fait le point sur une question d'actualité économique.

C’est un moteur économique de plus qui s’éteint pour une économie britannique en plein Brexit, les dépenses de consommation des ménages ont baissé en 2017 et c’est une première depuis cinq ans.

Ce sont les achats de Noël qui ont tout fait basculer en baisse de 1% pour le mois de décembre et du coup c’est l’ensemble de l’année 2017 qui sera dans le rouge avec un recul global de 0,3% des dépenses de consommation, c’est un décrochage brutal puisque depuis 2012 ces mêmes dépenses progressaient à un rythme moyen de 1,7% par an. Alors pourquoi cette chute ? En raison d’un pouvoir d’achat qui se détériore avec la hausse de la livre. Or, les britanniques achètent beaucoup de produits importés, et puis l’autre raison c’est la frilosité des citoyens devant les incertitudes qui pèsent encore sur le Brexit.

Mais peut-on dire que cette fois l’économie britannique toute entière risque de se retourner ?

Ce qui est sûr c’est que les mauvais signaux s’accumulent. Les ménages ne sont pas les seuls à réfréner leurs dépenses, les entreprises annoncent, elles aussi, un ralentissement de leurs investissements cette année. En novembre dernier, le gouvernement a revu à la baisse ses prévisions de croissance à 1,5% pour 2017 contre 2% prévu en mars et désormais plusieurs économistes pronostiquent même une récession. Donc oui, les dégâts du Brexit comment à se faire lourdement sentir.