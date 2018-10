Force ouvrière : ça tangue en interne !

Chaque matin, Nicolas Barré fait le point sur une question d'actualité économique.

Le scandale du fichage des dirigeants de FO pourrait coûter sa tête dans les jours qui viennent au leader du syndicat, Pascal Pavageau. Mais la vraie question est ailleurs.

Cette affaire pose en effet une question qui va au-delà de la seule personnalité et des méthodes de Pascal Pavageau : c’est celle de la gouvernance du syndicat, de ses méthodes, de ses pratiques qui, dans une entreprise, pourraient faire l’objet de poursuites pénales. La question n’intéresse pas seulement les militants, elle concerne tous les salariés pour une raison simple: les syndicats sont coproducteurs de normes sociales dans ce pays. Ils négocient des accords qui ensuite s’appliquent à tous. Et ils participent à la gestion de la protection sociale, l’assurance-chômage par exemple, ou la formation. Comment laisser ce rôle majeur à un syndicat dont le principal dirigeant est à ce point contesté ?

LIRE AUSSI - Fichier controversé à FO : Pavageau poussé à la démission

Au-delà de FO, cette affaire fait du tort à tout le monde syndical.

C’est pour cette raison que la CFDT, beaucoup plus transparente, a pris ses distances. Et au fond, on est obligé de constater que les deux autres grandes organisations syndicales françaises, FO et la CGT, traversent une crise profonde. La CGT ne s’est pas relevée de l’affaire Thierry Lepaon, elle a sombré comme FO dans une ligne dure avec Philippe Martinez qui n’a fait que replier ses troupes sur ses bastions les plus radicaux. La même chose est en train d’arriver à FO. Le choix de Pascal Pavageau, de préférence à la composante réformiste, s’avère délétère. Comme la CGT, FO s’est radicalisée. Au-delà du scandale du fichage de ses dirigeants, le syndicat traverse une crise existentielle: à quoi sert encore FO? On se le demande. Depuis le départ de Jean-Claude Mailly qui fut pendant 14 ans un patron de confédération habile, le rôle de FO dans le paysage syndical s’est perdu. Comme la CGT, son utilité sociale se résume à la contestation pure. Ça ne fait pas un avenir.