Ce que va lâcher le gouvernement pour les cheminots

La ministre des Transports reçoit ce matin les syndicats de la SNCF et le patronat. Et elle va lâcher un peu de lest aux cheminots.

En commençant par le sujet explosif, sur lequel ils sont très remontés : l’ouverture à la concurrence qui pourra s’étaler dans certains cas jusqu’en 2039 ! Ça laisse du temps. Et encore, cette ouverture se fera à petite dose, ligne par ligne. Le point dur, c’est l’Ile de France, qui concentre la majorité du trafic, 860 millions de passagers par an. Les trains de banlieue Transilien, le gros du trafic, seront mis en concurrence entre 2023 et 2032, il pourrait même y avoir des échéance datées ligne par ligne. Pour le RER, c’est repoussé encore plus loin : entre 2033 et 2039, et là encore ça se fera à très petites doses.

Et dans les autres régions ?

L’ouverture à la concurrence sera plus proche, entre 2019 et 2023. Mais là encore, elle limitée. Un plafond de 10% du trafic ouvert à la concurrence a été évoqué. Cette piste chiffrée n’est pas retenue à ce stade mais ça vous donne une idée du niveau de concurrence envisagé. Le gouvernement va proposer d’autres assouplissements, notamment pour les salariés travaillant sur une ligne perdue par la SNCF au profit d’un nouvel opérateur. Le transfert de ces salariés pourrait ne pas être obligatoire. D’autres garanties sociales seront également mises sur la table. Objectif : rassurer les cheminots, à défaut d’empêcher une grève qui s’annonce dure.