Hondelatte raconte - Rudy Kurniawan, le faussaire des millésimes - 01/01/18 #BESTOF

De 17h à 18h. Retour sur l’info par la narration. Une manière nouvelle et différente d’aborder l’actualité récente, en passant par le récit à la mode Hondelatte. Un fait d’actu – affaire, scandale, feuilleton politique, fait divers – remis en perspective et raconté, avant d’être disséqué par Christophe et ses invités experts. C’est, chaque soir, un autre regard sur l’actualité.

Invités : - Laurent PONSOT, négociant en vin, ancien directeur du Domaine Ponsot (qui produit entre autre les célèbres Clos de la Roche ou Clos Saint-Denis) - Jacques DUPONT, journaliste spécialiste des vins au Point