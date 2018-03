En 1996 et 1997, deux jeunes filles disparaissent dans la région de Rouen en Normandie : Marylène Rousset, 17 ans, et Elisabeth Griffin, une étudiante. Dans le porte-monnaie de cette dernière, on retrouve un petit mot qui semble indiquer qu’elle avait, le jour de sa disparition, rendez-vous avec un certain Fred à 10h…