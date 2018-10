Hondelatte raconte - Dorine Bourneton - Le récit

En mai 1991, Dorine, 16 ans et est élève pilote dans un aéroclub du Massif Central. Un avion Piper dont elle est passagère s’écrase au sol. Elle est la seule survivante parmi les quatre passagers et se retrouve paraplégique. Elle ne renonce pas pour autant à son rêve d’aviation et décroche son brevet de pilote amateur en 1995 !

Invitée :

Dorine Bourneton, seule femme paraplégique pilote de voltige aérienne Auteure de "La couleur préférée de ma mère" (Robert Laffont)