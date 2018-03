La France en week-end vit différemment et c’est cette différence que nous partageons avec vous chaque samedi et chaque dimanche. La rigueur de l’info avec un temps pour l’analyse politique, économique et pour des rendez-vous consacrés aux animaux, à la science et au spectacle : c’est le temps du week-end et d’un autre regard sur l’information.

Invités :

6h49 - Agenda Culturel : Coup de coeur Patrice Duhamel, pour le documentaire « Mai 68, les coulisses de la Révolte » diffusé ce dimanche à 20h50 sur France 5

8h12 - 3 questions à : La mort du gendarme Arnaud Beltrame Général Bertrand Soubelet, ex numéro 3 de la Gendarmerie Nationale (avait conseillé le candidat Emmanuel Macron sur les questions de sécurité et de défense).