Europe 1 Week end - 18/03/18

La France en week-end vit différemment et c’est cette différence que nous partageons avec vous chaque samedi et chaque dimanche. La rigueur de l’info avec un temps pour l’analyse politique, économique et pour des rendez-vous consacrés aux animaux, à la science et au spectacle : c’est le temps du week-end et d’un autre regard sur l’information.

6h49 Agenda culturel: coup de cœur Soan, chanteur pour le dvd live de son album « Celui qui Aboie » 8h12 3 questions à: Samuel Sandler, père de Jonathan, grand-père d’Arié et Gabriel, tous 3 assassinés par Mohammed Merah le 19 mars 2012. Il publie « Souviens-toi de nos enfants » aux éditions Grasset, le 21 mars.