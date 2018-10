Europe 1 Sports - 13.10.18

Le samedi, allumez la radio et vibrez au son du Multiplex Ligue 1. Lionel Rosso fait vivre ce rendez-vous des amoureux du football : tout ce qu’il faut savoir sur la Ligue 1, avec les correspondants d'Europe 1 en duplex des stades et les résultats en direct, sans oublier la tournée européenne et le football brésilien. Le dimanche, place à l’affiche du soir, suivie de débats animés entre consultants, experts et passionnés du ballon rond réunis autour de Lionel Rosso.