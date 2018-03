Europe Soir – Laurent Bazin – 29/03/18

Laurent Bazin livre un point de vue approfondi sur l'actualité nationale et internationale. #E1Soir

L’interview de 18h15 :Décompte des jours de grève à la SNCF : les syndicats de cheminots en colèreRoger Dillenseger, secrétaire général de l’UNSA Ferroviaire Le fait du jour (18h30/18h50) :Que faut-il attendre de l’intelligence artificielle ? On attend vos questions et réactions au 3921- Nozha Boujemaa, directrice de recherche à l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique) et directrice de l’institut DATAIA (Science des données, Intelligence Artificielle et Société)- BenoîtGeorges, journaliste en charge de l’intelligence artificielle aux Echos + auditeurs au 3921