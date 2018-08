Une heure de magazine avec tous ceux qui font l'actualité culturelle : acteurs, chanteurs, romanciers, musiciens, cinéastes, essayistes…

Invités :

Françoise Fabian

Actrice et chanteuse

Album Françoise Fabian (LaBrea Music).

Jean Viard

Sociologue, directeur de recherche associé au Cevipof-CNRS.

"Une société si vivante" (Editions de l’Aube).

Bernard Degout

Directeur de la maison de Chateaubriand

Exposition « Goethe et Chateaubriand, regards croisés devant les paysages » (du 19 mai au 19 août 2018) et les 250 ans de la maison de Chateaubriand.