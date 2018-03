Trente minutes pour revenir sur l’actualité du jour, mieux la comprendre et se projeter dans celle du lendemain. Dans Europe Nuit, Pierre de Vilno reçoit également une personnalité et décrypte les dernières informations économiques et boursières avec « Top Wall Street ».

L’invité d’Europe Nuit: Hommage national aux Invalides demain Jacques Bessy, ancien commandant du GIGN, président de l’association de défense des droits militaires, auteur de « Servitudes et souffrances militaires dans les armées françaises au XXIe siècle » (L’Harmattan)