Europe Nuit - Pierre de Vilno - 22/03/18

Trente minutes pour revenir sur l’actualité du jour, mieux la comprendre et se projeter dans celle du lendemain. Dans Europe Nuit, Pierre de Vilno reçoit également une personnalité et décrypte les dernières informations économiques et boursières avec « Top Wall Street ».

Les invités d’Europe Nuit sont : Grève du 22 mars : journée déterminante pour la suite du mouvement social

Baptiste Talbot, secrétaire général CGT Services Publics

Olivier Babeau, économiste, président de l’Institut Sapiens