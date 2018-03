Europe midi - 29/03/18

Europe Midi avec Maxime Switek, c’est trois quarts d’heure pour faire le tour de l’actu. A 12h30, un journal complet pendant lequel on prend le temps de décortiquer les principaux sujets du jour avec nos reporters, nos correspondants en région et nos invités. Et à 13h, le débat d’Europe Midi : une question, deux invités, pour avoir toutes les clés pour trancher.

13h05-13h15 : le débat - A quel point l'intelligence artificielle va-t-elle changer nos vies ? Laurence DEVILLERS, professeure à l’Université Paris-Sorbonne et chercheuse au Laboratoire d’Informatique pour la mécanique et les sciences de l’ingénieur du CNRS. Auteure de «Des robots et des hommes : Mythes, fantasmes et réalité » (Plon mars 2017) Sylvain Duranton, directeur associé senior au Boston Consulting Group et directeur général de BCG Gamma, l'entité du BCG dédiée à l'IA. Il dirige une équipe de 400 data scientists qui maîtrisent l’ensemble des techniques d’analyse de données (optimisation, machine learning, deep learning etc.).