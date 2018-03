Europe Midi avec Maxime Switek, c’est trois quarts d’heure pour faire le tour de l’actu. A 12h30, un journal complet pendant lequel on prend le temps de décortiquer les principaux sujets du jour avec nos reporters, nos correspondants en région et nos invités. Et à 13h, le débat d’Europe Midi : une question, deux invités, pour avoir toutes les clés pour trancher.

Le journal de 12h30 - Journée de langue française dans les médias Karine TUIL, écrivain, marraine de la 4e journée de la langue française dans les médias. Son dernier livre « L’insouciance » parait en poche le 12 avril

13h05-13h15 : - le débat Nicolas Sarkozy placé en garde à vue Bruno Jeudy, rédacteur en chef politique à Paris Match et auteur de « Nicolas Sarkozy : de Neuilly à l’Elysée » (éditions de l’Archipel) Violette Lazard, Journaliste, au service Enquêtes de l’OBS