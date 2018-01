Europe 1 Bonjour - 12/01/2018

Réveil matin tonique et chaleureux avec Raphaëlle Duchemin, au menu, de la bonne humeur et une grosse dose d’infos : un journal toutes les demi-heures, une interview sur le dossier de société du jour (6h20) et des experts santé, droit, conso médias pour éclairer les sujets du quotidien. Deux heures d’actualité dont vous êtes aussi les acteurs :

la PQR, les initiatives des communes et la réalité quotidienne des entreprises locales à l’honneur. Europe 1 Bonjour, une équipe qui aime se lever tôt pour vous faire ouvrir l’oeil (et le bon !) sur la journée qui commence.