En balade avec - Teddy Riner - 01/04/18

Une rencontre avec un invité : écrivain, acteur, réalisateur, philosophe, chanteur ou sportif qui nous emmène pendant une heure dans son univers. Un échange plus qu’une interview, en immersion dans l’environnement sonore de son quotidien : un café, une station de métro, un studio d’enregistrement, les coulisses d’un spectacle, un lieu de son enfance… Un chemin de traverse pour découvrir une autre facette de l’invité, plus humaine et plus perceptible. Ce qu’on ne voit pas, à la radio, on l’imagine.

Invité : Teddy Riner, Double champion olympique de JUDO