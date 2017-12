Ecosystème - 24/12/2017

Avec Emmanuel Duteil, découvrons ceux qui font tourner la planète éco ! Grandes et petites entreprises, centenaires ou naissantes, on entre chaque dimanche dans les coulisses et dans l’écosystème de ces sociétés. Secrets de fabrication, ambitions, compétition internationale et petits arrangements, le monde de l’entreprise et l’envers du décor.

Invités :

Bris Rocher, PDG d'Yves Rocher

Jean-Philippe Cartier, PDG de H8 Collection