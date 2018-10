Deux heures d'info avec Nikos Aliagas - 11.10.18

Nikos Aliagas prend les commandes de la matinale d'Europe 1 accompagné de Céline Da Costa et de toute la rédaction. Un point complet sur l'actualité pour l'observer sous tous les angles et mieux la comprendre avec l'entretien de Nikos Aliagas, l'interview politique d'Audrey Crespo-Mara, la chronique en liberté de Jean-Michel Aphatie et la revue de presse de David Abiker. Les auditeurs retrouveront les chroniques de Nicolas Barré, Axel de Tarlé, Vincent Hervouët et Anicet Mbida. A leurs côtés : Jean-Philippe Balasse pour la petite histoire du jour et Laurent Cabrol pour la météo. La « Revue de presque » de l'infatigable Nicolas Canteloup, accompagné de Julie, apportera une touche d'humour. Information, convivialité et proximité rythmeront cette matinale !

Jean-Michel en liberté

L'interview - Nikos ALIAGAS Ryan Gosling, qui incarne l'astronaute Neil Armstrong dans le nouveau film de Damien Chazelle "First Man"

L'interview politique - Audrey CRESPO-MARA Alexis Corbière, Député La France Insoumise de la 7ème circonscription de Seine-Saint-Denis

C'est votre journée Première femme française sacrée «meilleure pâtissière au monde» par l’association Les Grandes tables du monde : Christelle Brua, cheffe pâtissière au Pré Catelan à Paris