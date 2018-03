Et si on offrait le petit-déj aux enfants en ZEP ?

Chaque matin, Fannie Rascle nous parle d'alimentation, de "mieux manger", de solutions concrètes pour changer ce qu'il y a dans notre assiette.

Fannie Rascle remplace Marion Sauveur du 19 au 23 mars 2018.

À l'occasion de la Semaine de la presse et des médias dans l’école, Fannies Rascle est accompagnée de Boubacar Dialiba.

Ce mercredi, pour nous parler de ce qu’il y a de meilleur Dans notre assiette, on accueille Boubacar Dialiba. On s’intéresse ce matin aux petits déjeuners des enfants.

Jeudi dernier, le député de la majorité Olivier Véran a remis à la ministre de la Santé, Agnès Busin, une proposition pour garantir un petit-déjeuner gratuit aux élèves de maternelle et de primaire scolarisés dans les zones d’éducation prioritaire.

C’est plutôt une bonne idée car il y a des élèves qui ne mangent pas avant d’aller en cours. Le petit déjeuner pourrait s’organiser dans une cantine de 7h30 à 8h30 par exemple. Cela pourrait éviter les cas d’hypoglycémie.

Mais qu’est-ce qu’un bon petit déj ?

Un bon petit-dej c’est de manger chaque jour à la même Heure, pour que le corps ait ses repères.

Selon les pays, les coutumes ou l’organisation de la société, le nombre de repas peut varier. En France, on fait habituellement trois repas par jour. Et on ajoute, pendant l’enfance et l’adolescence le goûter. Voila le bon rythme à suivre. Alors le matin, une boisson chaude, du pain, des céréales, un jus de fruit et pourquoi pas du fromage ?

Trop d’enfants sautent ce repas indispensable. Troisélèves de primaire sur 10 ne prennent pas de petit-déjeuner au moins une fois par semaine et en milieu défavorisé c’est beaucoup plus important, c’est parfois un enfant sur deux.

Que se passe-t-il quand on ne prend pas son petit-déjeuner ?

Ne pas prendre son petit déjeuner c’est être fatigué, moins concentré et agité.

Ne pas prendre son petit déjeuner c’est avoir mal au ventre et mal à la tête.

Et tout cela aboutit à de mauvais résultats et donc à l’échec scolaire.

Mais offrir un petit déjeuner gratuit, ça a un coût pour l’État, on ne va pas se mentir, c’est évalué à 10 millions d’euros.

Est-ce que cela vaut la peine ?

Dans les écoles de Suède et du Royaume-Uni où le petit-déjeuner est gratuit, c’est un succès. Les enseignants constatent une augmentation du niveau scolaire des enfants, notamment en écriture et en mathématiques.

Alors, pour lutter contre l’échec scolaire et les inégalités, commencez par un bon petit-déjeuner !