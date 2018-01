Chaque matin, Commandeur News reçoit les personnalités un peu décalées qui font l'actualité.

Commandeur News : toute l’actualité "Kim-Jung-Unisée" par Jérôme Commandeur, tous les jours sur Europe 1 à 7 h 25. Ce mercredi, on part pour Pyongyang, en Corée du Nord !

Julie : Exclusivité Europe 1 : nous tentons de joindre le leader nord-coréen Kim-Jung-Un à sa résidence officielle. Il va nous en dire plus sur le rapprochement entre les dirigeants des deux Corée, en vue des J.O sud-coréens de février prochain.

Voix féminine : Bienvenue à la Jonque d’Or. Vous avez demandé Kim-Jung-Un, ne quittez pas. Un coup de blues ? Une idée de destination pour les vacances d’Hiver ? Un cadeau à offrir à un proche ? La Corée du Nord vous ouvre ses portes ! Une envie de baignade ? Des stations balnéaires avec des piscines sans eau ! Une envie de dévaler des pistes de ski tout schuss ? Des montagnes sans tire-fesses ! Une envie de chaleur après une randonnée dans le froid ? Des centrales nucléaires, parmi les plus puissantes au monde ! La Corée du Nord, le meilleur des virus !

KJU : Oui allo. Bonjour !

Julie : Oui, bonjour, c’est Julie d’Europe 1 !

KJU : Ah oui, bonjour Julie !

Julie : Mais, vous n’avez pas d’accent ?

KJU : Bah non non. J’ai pas d’accent. Ah oui parce que je suis Nord-Coréen, "De dois parler comme ta !" Et puis tu veux que je prenne mon pouce-pouce, et que je vienne te livrer douze makis Saumon avec deux boules Coco à Europe 1 ? Ça va les clichés là, "Cocoricocoboy" ? Attendez, j’aperçois ma secrétaire. C’est bien votre dernier jour avec moi Marie-Claude ?!

Marie-Claude : Ah oui, j’étais très heureuse d’être à votre service monsieur.

KJU : Voilà. Comme en ce moment, on a des soucis avec les caisses de retraite, ça en fera une de moins. Je vous écoute.

Julie : Nous souhaitions, cher monsieur… Comment doit-on vous appeler au fait ?!

KJU : Ah moi je suis pas trop dans les tralalas. Mon nom exact à l’Etat Civil, c’est "Génie magnanime de droit divin, puissance intersidérale et millénaire du feu, du système solaire, des comètes, des steppes et des nouilles sautées". Mais comme ça fait un peu long, vous pouvez m’appeler Kim. Ça ira plus vite.

Julie : Alors Kim, vous mettez tout en œuvre pour que la Corée du Nord participe aux prochains J.O sud-coréens !

KJU : Oui, c’est vrai qu’on a nos petites disciplines en Corée du Nord.

Julie : Ah bon ! Le ski, le patinage, le Bobsleigh ?

KJU : Pas que. On est aussi médaille d’Or en immersion d’opposants politiques dans les lacs gelés, médaille d’argent au sèche-cheveux allumé dans la baignoire, triple médaillés de bronze à la main bloquée sur la plaque de cuisson, mais ça c’est plus une épreuve de J.O d’été ! Dites donc, vous le cherchez toujours votre Dupont de Ligonnès ?

Julie : Oui, il est introuvable !

KJU : Forcément il est chez nous ! Il donne des Masterclass de maçonnerie et terrassement à la Fac de Pyongyang, l’artisanat français, y’a pas à dire ! On vous le rend plus ! La bonne journée !