Geneviève de Fontenay : "Youyou, l'équipage ?! Quelqu'un peut venir me sortir des toilettes ? Je suis coincée !"

Chaque matin, Commandeur News reçoit les personnalités un peu décalées qui font l'actualité.

Commandeur News : toute l’actualité "pilotée" par Jérôme Commandeur, tous les jours sur Europe 1 à 7 h 25. Ce matin, on prend de la hauteur !

Julie : Nous allons effectuer une prouesse technologique en établissant un contact téléphonique avec l’Airbus présidentiel qui revient de Chine. Avion à bord duquel se trouve notre amie Geneviève de Fontenay ! Vous nous entendez Geneviève ?

Geneviève : Oui oui ! T’as vu Julos, je suis dans la délégation, invitée personnelle du Président Macron. C’est pas n’importe qui ta Geneviève ! C’est pas Sylvie Tellier qu’il aurait conviée, le Père Macron ! Une bonne soupe ça se mange dans un vieux pot !

Julie : Qu’avez-vous à souhaiter à nos auditeurs pour 2018 ?

Geneviève : Eh ben, je leur souhaite que les canons de la guerre viennent remplacer les canons… Oh non non non… Quand les canons de la beauté viendront fusiller les canons. Oh et puis merde, ça sert à rien les vœux de toutes façons ! Tout le monde s’en fout !

Le commandant : Mesdames messieurs, ici le commandant. Veuillez regagner vos places, relever votre siège, nous traversons une zone de turbulences extrêmement violente. PNC assis à leur place, et attachés. Même sanglés. Pardon d’être un peu familier, mais là, ça va chier des bulles carrées.

Geneviève : Ah non, oh oh c’est pas possible ! Oh oh tout le monde ! Faut décaler les turbulences ! Je suis aux toilettes ! Oh la vache ! Arghghg….. !!!!!

Julie : Ça peut être dangereux Geneviève ! Cramponnez-vous au robinet !

Geneviève : Je peux pas, je suis accroupie. Je suis accrochée à la cuvette !

Geneviève : Oh non, y’a mon chapeau qui vient de tomber dans le trou. C’est mon Louis qui me l’avait offert à la Libération. Attendez je vais mettre la main, je dois pouvoir le récupérer…

Julie : Non non ! Surtout pas ! Vous allez vous faire broyer la main ! Geneviève, faites glisser le loquet de la porte sur la droite, vous allez pouvoir sortir !

Geneviève : Attends, c’est ça ? C’est là ?

Geneviève : Qu’est-ce que j’ai fait ? Oh flûte ! Il pleut dans les toilettes !!! Mais comment c’est possible ?

Julie : Vous venez d’actionner le détecteur anti-incendie, Geneviève !

Geneviève : Eh ben voilà, à cause de toi, je me prends des seaux d’eau sur la gueule, et j’ai même plus mon chapeau !

La chef de cabine : Madame monsieur, nous vous informons que nous allons procéder à un atterrissage d’urgence à l’aéroport de Pyongyang en Corée du Nord, du fait de la présence d’un fumeur dans les toilettes.

Geneviève : Quoi ? En Corée du Nord ? Mais je fume pas moi ! Je suis coincée dans les toilettes ! Il faut redécoller tout de suite, c’est une erreur ! C’est Julie Leclerc d’Europe 1 qui m’a dit de tout casser ! Eh ben tes petits verres de saké avec des hommes nus dedans, que tu m’avais demandé, tu les auras pas. Je les offre à Patrick Cohen !