Amanda Lear, doublure de Brigitte Macron, depuis l'Élysée : "On fait la fête depuis huit jours, on ne débande pas !"

Julie : Nous tentons d’établir un duplex avec la Présidence de la République, où nous retrouvons Amanda Lear, qui officie quand elle le peut comme doublure officielle de Brigitte Macron. Amanda, vous êtes avec nous ?

Amanda : Avec moi les cravateux, "I’m what I am, I don’t want praise, I don’t want PITY"

Amanda : Ah non, on ne fait plus le jeu de la patate sous les jambes ! On fait un Bière – Pong ! On fait un Bière - Pong !

Julie : Vous faites une fête à l’Élysée ? À cette heure-ci ? On sort à peine du réveillon, c’est pas sérieux Amanda !

Amanda : Comment ça, "On sort du réveillon ?" Parlez pour vous, nous on y est encore ! On fait la fête depuis huit jours, on ne débande pas ! C’est une expression bien sûr. "Eh Le Drian, mets moi un coup de chouchen dans ma Redbull" ! Oh le con, il est venu avec la coiffe des vieilles de la Pub Tipiak sur la tronche, ça les Bretons, quand ils font la tchounga, ils font pas semblant ! Manu, au limbo, Manu, au limbo !!!

Julie : Le Président fait aussi la fête depuis huit jours ? Il a reçu le Président turc vendredi dernier dans ces conditions ?

Amanda : Erdogan ? Mais elle est montée avec nous la moustachue ! On a fait la chenille, et on lui en a poussé une petite ! "Erdogan, tu nous délaisses, ça fait longtemps qu’on ne les a pas vues, allez Erdogan !"

Julie : C’est bon, on la connaît, Amanda !

Amanda : Eh les gars, regardez, y’a Yuan Meng qui arrête pas de coller Brigitte !

Julie : Qui c’est, Yuan Meng ?!

Amanda : Bah c’est le Panda du Zoo de Beauval. Il a fait 220 kilomètres à quatre pattes pour la retrouver ! Ce con, il pense que c’est sa mère.

Julie : Vous pourriez être plus polie. Le Panda, c’est le symbole de la paix et de l’amitié préféré des Chinois !

Amanda : Oh, mais qu’ils arrêtent de nous emmerder avec leurs pandas, les Chinois ! Un Panda c’est juste un ours nain, à qui on a mis deux pains dans la gueule, et puis c’est tout !

Amanda : Oh merde, il s’est mis aux platines ! J’l’adore celle-là, je vous laisse !

