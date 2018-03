Circuits courts - Traçabilité, nutrition, impact environnemental : vers un meilleur étiquetage des aliments - 20/03/2018

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Traçabilité, nutrition, impact environnemental : vers un meilleur étiquetage des aliments Grand Témoin 1 : Maximilien Rouer, directeur et porte-parole de l’association Ferme France (a pour projet un nouvel étiquetage alimentaire encourageant les bonnes pratiques écologiques et sociétales) Grand Témoin 2 : Pierre Christen, rédacteur en chef de « Process alimentaire » (magazine professionnel des industriels de l’agro-alimentaire) Reportage sur ces « blockchain », codes barre spécifiques, expérimentés par les Volailles fermières d’Auvergne/ Paul Lahcene Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Gilles de Gallès, chef du restaurant 100% certifié bio « Les jardins sauvages » Coup de Main : Jean-Emmanuel Roux, fondateur de Teepy Job (1er réseau social qui permet à tous les jeunes retraités d’avoir une activité professionnelle ponctuelle)