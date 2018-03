Circuits courts - Comment préserver un cycle vertueux de l’eau / à l’occasion de la journée mondiale de l’eau - 22/03/18

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1: Comment préserver un cycle vertueux de l’eau / à l’occasion de la journée mondiale de l’eau

Grand Témoin 1 :Nicolas Crinquant, directeur du département « Environnement » d’Espelia (leader du conseil aux collectivités pour les services publics) Grand Témoin 2 : Dominique Gayraud, directeur général d’Hydrélis (fabricant de disjoncteurs d’eau) Reportage à Rambillon (Seine-et-Marne) sur une zone tampon humide capable de purifier l’eau naturellement / Paul Lahcene Partie 2 : Portrait (par Cyrielle Hariel) : Sophie Marinopoulos, fondatrice de l’association « Les pâtes au beurre » (soutien psychologie de personnes vulnérables) Coup de Main :Bruno Ricordeau, concepteur de la Green Expedition (course de voitures électriques en Amérique du sud)