Circuits courts - Covoiturage, télétravail : et si la grève nous poussait à changer nos habitudes ? - 03/04/18

Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et Maxime Switek, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : Covoiturage, télétravail : et si la grève nous poussait à changer nos habitudes ?

Grand Témoin 1 : Julien Honnart, président fondateur de Klaxit (application spécialisée dans le covoiturage domicile-travail)

Grand Témoin 2 : Cécilia Durieu, directrice associée de Greenworking (société de conseils qui accompagne les entreprises dans la mise en place du télétravail)

Microtrottoir sur le covoiturage / paroles recueillies par Paul Lahcene



Partie 2 :

Portrait (par Cyrielle Hariel) : Nicolas Métro, fondateur de Kinomé (lutte contre la déforestation)

Coup de Main : Jonathan Jean, fondateur de l’application RailZ (application collaborative qui annonce en temps réel les retards des trains SNCF)