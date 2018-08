Circuits courts, pour mieux vivre dans un monde qui change. Une émission engagée, animée par Anne Le Gall et François Geffrier, qui s'intéresse aux solutions plus qu’aux problèmes et qui donne la parole à celles et ceux qui ont des idées. Economie sociale et solidaire, environnement, nouveaux modes de consommation, aménagement du territoire : la parole est donnée aux acteurs de terrain pour mettre en lumière les initiatives positives de notre époque.

Partie 1 : L’entrepreneuriat : comment le rendre accessible à tous ? Grand Témoin 1 : Moussa Camara, président, co-fondateur de l’association "Les Déterminés" (démocratisation de l’entrepreneuriat des jeunes) Grand Témoin 2 : Julia Bijaoui, co-fondatrice de la start-up Frichti Partie 2 : Portrait (par Cyrielle Hariel) : Alban Michon, explorateur des glaces Coup de Main : Méghane Monatus, créatrice de la marque Méghane M (vêtements pour les femmes petites)