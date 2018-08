La saveur de l'été - Le detoximix mini, pour emmener des smoothies partout avec soi - 21/07/18

Chaque samedi, Marion Sauveur nous présente un produit, une application ou une tendance culinaire.

Bonjour Marion Sauveur,l’une des star savoureuse de l’été, c’est le smoothie… Oui, vous savez cette boisson onctueuse... à base de fruits et de légumes écrasés ou mixés avec un peu d’eau, de jus de fruits et de yaourt… et servie, avec de la glace pilée. Que diriez-vous d’en boire un dans votre transat… tranquillement dans votre jardin ou même sur la plage ?J’ai trouvé un appareil nomade… qui vous permet de vous préparer à la maison votre smoothie et de l’emmener partout avec vous… c’est le Detoximix mini…Comment ça marche ? C’est un mini blender… que vous devez brancher sur votre plan de travail.Ensuite il suffit de préparer les fruits et légumes… bio de préférence, même si vous les éplucher. IL faut aussi les dénoyauter, les couper en morceaux de 2 cm environ… avant de les mettre dans l’une des 2 bouteilles à votre disposition. Il faut ensuite ajouter les herbes si vous avez envie… et un liquide : eau, lait ou yaourt… jusqu’à la limite inscrite sur la bouteille. Et il suffit de mixer. C’est rapide : en deux fois 15 secondes, c’est prêt ! Il ne reste plus qu’à déguster… ou à emporter avec vous la bouteille pour aller travailler ou pour vous poser dans votre jardin. Je vous ai préparé une recette… il y a quelques minutes : Pastèque - citron vert - basilic… un jus plein de vitamines.Recette que j’ai trouvée dans le petit livret qui accompagne l’appareil… Qu’est-ce que vous en pensez ? Ca reste un blender… vous pouvez réaliser des jus de fruits, des sauces ou même des milk-shakes. Autre tendance du moment : les eaux aromatisées. Vous savez, c’est une eau pas sucrée, naturellement aromatisée et qui permet de changer de l’eau plate. J’ai testé l’infuseur à fruits Detoximix… c’est une bouteille toute simple qui contient un compartiment pour y mettre des fruits, des légumes et des herbes fraîches… et qui vont s’infuser pendant plusieurs heures dans l’eau. C’est tout simple et vous pouvez l’emporter partout ! Je vous ai préparé une eau fraise - menthe… Qu’en pensez-vous ?Ca coûte combien tout ça ? Le détoximix mini vaut 40 euros.Et l’infuseur à fruits 12 euros.