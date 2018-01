C’est nouveau à table - Les insectes comestibles, viande de demain - 13/01/2018

Chaque samedi, Marion Sauveur nous présente un produit, une application ou une tendance culinaire.

Les insectes comestibles, viande de demain

Dans quelques années, nous serons tous des adeptes de l'entomophagie… Qu’est-ce que c’est ? C’est la consommation d'insectes par des êtres humains. Depuis le 1er janvier 2018, les insectes sont considérés comme des « novel food » en Europe. Ce sont donc maintenant des aliments dans la Communauté européenne, ce qui n’était pas le cas jusqu’alors.

Ce qui change c’est qu’il y a une législation qui encadre l’entomophagie. N’importe qui ne peut pas vendre des insectes. Il faut obtenir une autorisation de mise en vente sur le marché et prouver notamment qu’ils ne sont pas nocifs. Ceux qui sont déjà en vente le restent, mais pour les autres encore un peu de patience…

Les insectes, apport de protéines

Pourquoi est-ce qu’on mangerait des insectes ? Parce que les insectes peuvent être une alternative à la viande. Ils sont bourrés de protéines mais aussi de fer, de zinc et de calcium.

Mais aussi parce qu’en 2050, nous serons 10 milliards sur notre belle planète. D’après des chiffres de l’ONU, la production alimentaire va devoir augmenter de 70% pour nourrir ces 2 milliards de personnes en plus. Et ce, alors qu’aujourd’hui on n’arrive déjà pas à nourrir tout le monde puisque 11% de la population mondiale souffre déjà de faim. Les insectes peuvent être la solution.

Et puis manger des insectes, c’est bon pour l’environnement ! L’élevage d’insectes est beaucoup moins énergivore que l’élevage de bétail “traditionnel”. Par exemple : avec 10kg de matière végétale on produit 1kg de boeuf contre 7 kg d’insectes.

La dégustation

Passons aux choses sérieuses… Je vous ai préparé des petites assiettes avec un assortiments d’insectes à croquer : des criquets à la grecque, des vers Buffalo Sour Cream & Onion, un steak de vers de farine (réalisé à partir de vers de farine broyés, de la farine de pois chiches, des épices, de l’ail, de l’oignon et de l'œuf), accompagné de pâtes de vers Buffalo (réalisées à partir de farine de vers buffalo, blé dur et œufs) et du Granola pommes - cannelle et ver buffalo.

Attention par contre… si vous êtes allergiques aux crustacés… les insectes font partie de la même famille.

Des produits fabriqués en France

Les produits viennent de chez Jimini’s (https://www.jiminis.com/) et de Fruits de Terre (http://lesfruitsdeterre.fr/) que je vous fais goûter sont fabriqués en France.

Les insectes de Jimini’s sont élevés au Pays-Bas. Les recettes sont réalisées dans un atelier en France, près de Paris. Elles sont sans colorant artificiel, ni conservateurs. Ceux de Fruits de terre sont élevés en France, près de Bourg-en-Bresse. Leur alimentation est entièrement biologique : ils sont nourris avec un mélange de céréales et des carottes ou des courgettes selon la saison.

Où trouver ces produits ?

Pour l’instant vous pouvez acheter des boîtes d'insectes entiers sur le site de Jimini’s… Ils sont vendus entre 7 et 9 euros. Pour le reste, ce n’est pas encore vendu en France… Mais vous pourrez déguster les Steaks de Fruits de Terre à Lyon à la fin du mois dans le bar - restaurant Le Petit Bouclard.