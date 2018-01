C’est nouveau à table - Agricool fait pousser des fraises en ville toute l’année - 06/01/18

Chaque samedi, Marion Sauveur nous présente un produit, une application ou une tendance culinaire.

Vous savez à quel point c’est compliqué lorsqu’on habite en ville de manger de bons fruits et légumes qui ont du goût ! vous savez des fruits cultivés à maturité, sans OGM, ni pesticides et qui n’ont pas été conservés pendant des heures dans des frigos ! Comme les ⅔ des fraises consommées en France et qui viennent d’Espagne.

C’est maintenant possible à Paris ! Grâce à Agricool (lien : https://agricool.co/) qui cultive des fraisiers dans des containers maritimes vous savez ces grandes caisses en métal et qui sont aménagées pour.

Des fraises cultivées en aéroponie

Les fraisiers sont cultivés hors-sol dans des gouttières installées à la verticale et qui approvisionnent les racines des fraisiers en eau et en éléments nutritifs par brumisation. Cette technique s’appelle l’aéroponie. La qualité de l’air et le taux d’humidité sont mesurés et quantifiés tout comme la lumière du jour reproduite par des Leds. Tout est pensé jusqu’aux bourdons qui pollinisent les plants

Dans les 30 mètres carrés Agricool produit autant de fraises que sur 4000 mètres carrés de pleine terre avec 90% d’eau et de pesticides en moins.

Alors maintenant je vous propose de goûter ces fraises qui ont poussé en container dans le 13e arrondissement de Paris. Elles ont été cueillies hier matin…

Pour l’instant, les fraises Agricool ne sont disponibles qu’à Paris. Tous les Parisiens ne pourront pas les goûter tout de suite. Depuis le lancement du projet, il y a une liste d’attente qui est en place, ils sont encore 10.000 sur cette liste.

Mais chaque semaine, une poignée d’entre eux sont contactés pour venir acheter une barquette de fraises. Ça se passe au pied d’un des 4 containers. Le prix ? 4 euros la barquette de 250 grammes.