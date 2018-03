Les Carnets du monde - vendredi 19h/20h - USA / Kenya - 23/03/18

Les Carnets du Monde, c’est une fenêtre ouverte sur la planète et ceux qui y vivent. Des reportages long format, des invités, le regard des étrangers sur la France, des chroniques (littérature, musique, cinéma…) : parce que nous ne sommes pas le nombril du monde, les correspondants et envoyés spéciaux d’Europe 1 nous font découvrir “la vie des autres”. Une grande émission de société sur l’étranger proposée par Sophie Larmoyer.

Etats-Unis : « Génération Parkland »

Samedi 24 mars a lieu la grande « Marche pour nos vies », organisée à Washington à l’initiative des jeunes rescapés de la tuerie de Parkland, en Floride. L’Amérique, meurtrie par des tragédies récurrentes, est profondément divisée sur la place à accorder aux armes à feu. Les Carnets partent à la rencontre de ceux qui arment leur personnel et installent des bunkers dans les salles de classe ; et de la « Génération Parkland », ces ados déterminés à mener la bataille pour que plus jamais les écoles ne soient menacées.

Reportages en Oklahoma, au Texas, en Floride et à New-York.

- Avec Xavier Yvon correspondant à New-York, Etats-Unis

Au Kenya : l’enjeu de l’eau

Alors que le Forum Mondial de l'Eau se termine au Brésil, coup de projecteur sur les enjeux de l’accès à l’eau dans une ville du Kenya. A Kisumu, au bord du Lac Victoria, de gros investissements dans les infrastructures ont permis d’améliorer la situation. Dans les quartiers périphériques, des solutions locales impliquant les habitants ont quasiment fait disparaitre la contrebande. Reportage à Kisumu.

- Avec Charlotte Simonart, correspondante au Kenya

La Bande des Carnets

Des dessins, un livre, une musique… partagés par Maud Descamps, Nicolas Carreau et Valentin Riglet-Brucy

- L’élection de Vladimir Poutine pour un 4ème mandat dimanche dernier a donné des idées aux dessinateurs du monde entier : le Portugais Vasco Gargalo, l’Autrichien Marian Kamensky, l’Italien Tomas et le Philippin Zachary Borromeo

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/47817 (Portugal)

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/47711 (Autriche)

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/47735 (Italie)

https://www.cartoonmovement.com/cartoon/47704 (Philippines)

- « La fille dans les bois » de l’Américaine Patricia MacDonald. Du suspense, du suspense, du suspense ! Aux éditions Albin Michel

- L’étonnant collectif Peter Cat Recording Co. tout droit venu d’Inde nous épate avec un style improbable… Entre jazz de crooner et musique psychédélique… Découvrez cet univers aussi tellurique qu’éthéré sur l’album Portrait of a time : 2010-2016 sur le label Panache.

https://www.youtube.com/watch?v=FZ2zdtlR_QQ

Voyage en Autistan

Chaque semaine Josef Schovanec, philosophe-voyageur et porteur d’autisme, pose son regard sur un pays ou une situation dans le monde… Ce vendredi, Josef nous parle de la pluie et du beau temps.